Müll-Beratung der Stadtreinigung

Ihr habt Fragen zum Thema Müll? Oder noch besser: Zur Müll-Vermeidung? Oder wollt ihr nur mal eben wissen, was beim nächsten Sperrmüll zu beachten ist? Während der Aktion „Weniger Müll = Mehr Wert! Abfall vermeiden kann jeder“ im Walle-Center gibt es zwei Mal die Beratung der Bremer Stadtreinigung bei Fragen rund um das Thema Abfall". Mitarbeiter:innen der Bremer Stadtreinigung erklären euch, ob Pistazienschalen in die Braune oder in die Schwarze Tonne gehören und wofür genau die Müllgebühr anfällt.