Bernstein: Türen auf mit der Maus

Ihr entdecket ein ganz besonderes „Juwel“ der Natur: Bernstein, das „Gold der Küste“. In der Ausstellung schaut ihr euch an, wie und wo er entstanden ist und lernt, wie man einen echten Bernstein von einem normalen Stein unterscheiden kann. Anschließend bearbeitet ihr gemeinsam Rohbernsteine, bis aus ihnen ein wertvoller Schatz zum Mitnehmen wird. Die Veranstaltungen dauern jeweils eineinhalb Stunden und beginnen um 10 Uhr, um 11:45 Uhr, um 13:30 Uhr und um 15:15 Uhr. Begrenzte Teilnehmerzahl, bitte per E-Mail anmelden (info@natureum-niederelbe.de) und gewünschte Uhrzeit angeben.