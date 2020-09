Berührende Bilder - Berührende Geschichten

© Pipilotti Rist, Courtesy the artist, Hauser & Wirth and Luhring Augustine Open My Glade - Ausstellung "Berührend - Annäherung an ein wesentliches Bedürfnis"

In der aktuellen Ausstellung "Berührend - Annäherung an ein wesentliches Bedürfnis" in den Museen Böttcherstraße sind alte und neue Kunstwerke, die mit spannenden Geschichten verbunden sind, die alle etwas mit Berührung zu tun haben. Mal ist es eine schmerzhafte, mal eine angenehme, mal bringen sie die Betrachterïnnen zum Lachen und ein anderes Mal zum Nachdenken. Die jungen Teilnehmerïnnen von 8 bis 12 Jahren entdecken gemeinsam mit Eva Vonrüti Moeller die vielfältigen Kunstwerke der Ausstellung und verwirklichen im Museumsatelier ihre eigenen Ideen.

Welche Figuren und Formen entstehen zum Beispiel, wenn man mit Farbe Körperabdrücke auf das Blatt oder die Leinwand bringt? Wie schafft man es, ein berührendes Gesicht zu modellieren? Im Ferien-Workshop können die Kinder mit verschiedensten Materialien, Farben und Techniken ihre eigenen berührenden Kunstwerke schaffen und nebenbei viel über die Wichtigkeit von Berührungen erfahren.

Der Workshop kostet 50 Euro und findet täglich bis zum 22. Oktober statt. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte bis zum 14. Oktober unter anmeldung@museen-boettcherstrasse.de an.