Welches Arbeits- und Beschäftigungsklima brauchen Frauen, um ihre Potenziale zu entfalten?

Frauen in Arbeit und Wirtschaft e.V. bietet dazu einen interaktiven, kostenfreien Workshop mit kurzem Input an, ein Erfahrungs- und Ideenaustausch für Frauen in der Mitte des Lebens.

Anmeldung bitte telefonisch unter 0421-16937-0 oder per E-Mail: kontakt@faw-bremen.de