Berufsklima-Workcamp

Dieses viertägige Workcamp soll eine Orientierung zu den Anforderungen in einer grüner werdenden Berufswelt geben. Es richtet sich an Schüler, Auszubildene und Studenten zwischen 16 bis 25 Jahren und ist kostenfrei. Spannende Unternehmenspersönlichkeiten, Auszubildene und Aktivisten aus den unterschiedlichsten Berufsbereichen berichten von ihrem eigenen beruflichen Werdegang und und diskutieren mit den Teilnehmern. Die Rolle eines jeden einzelnen ist so zentral bei der Gestaltung der Zukunft und bei der Entwicklung von Prozessen nachhaltiger Entwicklung, die eigene Mitbestimmung dabei ist elementar. Bewerbungen für dieses Workcamp mit kurzem Motivationsschreiben, Adresse und Alter an info@deutsche-klimastiftung.de.

Beginn des Orientierungsangebot ist am 27. Dezember 2019 um 14 Uhr und endet am 30. Dezember 2019 um ca. 14 Uhr.