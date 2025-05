Besonders normal

Die Theaterwerkstätten des Theater Bremen sind ein regelmäßiges Angebot für Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren, bei denen die Grundlagen des Theaterspiels vermittelt und gemeinsam Bühnenstücke erarbeitet werden. Zum Ende der Spielzeit im Sommer präsentieren die Teilnehmer:innen ihre Werke auf der Bühne.

Normal? Was ist schon normal? Wer bestimmt dieses normal? Und was, wenn uns normal nicht gefällt? In der Theaterwerkstatt haben sich Kinder ab 11 Jahren genau diese Fragen gestellt und überlegt, in welcher Gesellschaft sie leben wollen. Ihre Ideen präsentieren sie nun auf der Bühne.

Eintritt: 3,50 Euro