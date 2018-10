In der Best of Show des Phaeno wird eine Auswahl von spannenden Experimenten aus den bisherigen Science Shows gezeigt. Da gibt es zum Beispiel eine selbstragende Menschen-Konstruktion oder schwebende Seifenblasen und weitere verblüffende Experimente, die auf unterhaltsamer Art und Weise naturwissenschaftliche Prinzipien veranschaulichen.

Der Eintritt für Kinder bis 5 Jahren beträgt 1 Euro, für Kinder bis 17 Jahren 10 Euro und Erwachsene 15 Euro inkl. Eintritt zu dieser Vorstellung. Der Eintritt zu dieser Vorführung ohne Besuch des Phaeno kostet 3 Euro. Die Familienkarte ist ab 24 Euro erhältlich.