Wer eine Privatschule oder ein Internat besuchen möchte, steht vor der Qual der Wahl: Die Vielzahl der Auswahlmöglichkeiten für die individuell am besten geeignete Schule ist immens. Nicht nur, wenn man über den Tellerrand hinausschauen möchte und sich für Länder außerhalb des deutschsprachigen Raumes interessiert, geht die Übersichtlichkeit schnell verloren. Die "Beste Schule" ist eine neue Messereihe, die genau hier weiterhelfen soll.

Internate und Privatschulen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie Boarding Schools aus der ganzen Welt nutzen die Gelegenheit, sich auf der Online-Messe vorzustellen und die Besucher:innen individuell zu beraten. Darüber hinaus präsentieren deutsche Agenturen und internationale Bildungsexperten, die als Vermittler für Schulen auf der ganzen Welt tätig sind, ihre Services und Programme auf der Beste Schule-Messe.

In individuellen Video-Chats und Präsentationen helfen die ausstellenden Bildungsexperten, das individuell am besten passende Angebot für Schülerinnen und Schüler jeden Alters zu finden. Die Beste Schule Messen bieten Eltern und ihren Kindern die Möglichkeit, sich über das Lernumfeld, das Bewerbungsverfahren, die Auswahlkriterien, mögliche Schulabschlüsse sowie die Kosten zu informieren.

Der Eintritt ist frei und die Messe kann ganz einfach von zuhause aus erreicht werden. Lediglich eine kurze Registrierung per E-Mail ist notwendig und schon kann man die Online-Plattform betreten. Wer möchte, hört erstmal nur den Vorträgen zu oder steigt direkt in die Beratung ein - je nach Vorliebe per Chat oder Video-Call.

Hier geht's zur Anmeldung