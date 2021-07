Das Sasu-Team nimmt Mädchen und Jungen ab 10 Jahren mit auf die Kinder- und Jugendfarm, die direkt an der Grenze zu Oberneuland liegt. Hier gibt es viele verschiedene Tierarten zu bestaunen und Stockbrot an der Feuerstelle.

Wer am kostenlosen Angebot teilnehmen möchte, meldet sich bitte telefonisch, per E-Mail oder im Büro an.