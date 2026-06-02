Besuch bei Radio Bremen

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Altes Amtsgericht Lilienthal Klosterstr. 21 Lilienthal

Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren, die wissen möchten, wie ein Fernsehstudio aussieht oder wie eine Radiosendung produziert wird, sind bei diesem Ausflug richtig.

Mit der Straßenbahn fährt die Gruppe vom Jugendtreff in das Funkhaus von Radio Bremen. Dort gibt es einen geführten Rundgang und viel Interessantes über die Arbeit beim Radio und Fernsehen zu entdecken.

Bitte Straßenbahnticket und Verpflegung mitbringen, die Teilnahme kostet 3 Euro. 

Info

Altes Amtsgericht Lilienthal Klosterstr. 21 Lilienthal
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