Virtueller Besuch des Europäischen Parlaments

Das EU-Parlament ist der legislative Arm der Europäischen Union. Es besteht aus 705 Abgeordneten aus allen EU Ländern. Es entscheidet gemeinsam mit dem Rat der Europäischen Union über den EU-Haushalt und die Gesetzgebung.

Wer schon immer wissen wollte, wie das EU-Parlament in Brüssel arbeitet, welche Aufgaben und welche Macht es hat, bekommt heute per Videokonferenz in einer Präsentation des Besucherdienstes des EU-Parlaments einen exklusiven Einblick. Anschließend wird der Europaabgeordnete Jens Geier zugeschaltet und steht für Fragen und Diskussionen zur Verfügung.

Das kostenlose Programm hat die VHS Duisburg in Zusammenarbeit mit dem Europe Direct EU-Bürgerservice auf die Beine gestellt. Ziel dieser Veranstaltung ist es, die Europapolitik für Bürger:innen erfahrbar zu machen und zu informieren.

Hier geht's zur Anmeldung