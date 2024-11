In der Hektik der Adventszeit gerät der Weihnachtsmann in eine Zeitschleife, in der er jeden Tag aufs Neue ein Interview mit den Erdmännchen erlebt. Ob es ihm mit Hilfe seiner Freunde Beutolomäus und Ruprecht gelingt der Zeitschleife zu entkommen, erfahren Zuschauer:innen in der vierteiligen Miniserie.

D 2023, Regie: Alex Schmidt, mit Wayne Carpendale, Björn Harras