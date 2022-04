Bewegung, Beziehung und Begeisterung

× Erweitern © Circusschule Jokes Wunderschön, umsonst und draußen, Kulturcircus am Huckelrieder Deichschart.

Im Workshop der Zirkusschule in Kooperation mit dem Martinsclub entdecken 6- bis 10-jährige Kinder mit einem Elternteil gemeinsam spielerisch Neues bei akrobatischen Übungen. Der dreitägige Workshop findet am Freitag von 16 bis 18 Uhr, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 14 Uhr statt. Anmeldungen werden telefonisch und unter jugend@martinsclub.de entgegengenommen.