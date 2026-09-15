Bewegungstheater

Theater spielen, Bewegungen lernen, akrobatische Kunststücke üben – und damit eine Geschichte erzählen. Kinder ab 8 Jahren entwickeln ein Theater-Drehbuch und üben dazu eine Vorführung ein. Mit eigenen Ideen können sich alle beteiligen und den Ferienworkshop gemeinsam mitgestalten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Der Workshop wird täglich vom 14. bis zum 16. Oktober veranstaltet. Das Mitmachen ist kostenlos. Eine Anmeldung erfolgt über den Martinsclub Bremen e.V. per Telefon oder E-Mail.