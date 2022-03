Bewerbertag bei vacances

× Erweitern © vacances Vacances Team

Der mobile Tagespflegedienst stellt sein Team für den neuen Standort in der Überseestadt ab Juli 2022 zusammen. Interessierte erhalten am Bewerbertag alle Informationen zur Beschäftigung in den Bereichen ambulante Pflege, hauswirtschaftliche Dienstleistungen und Tagespflege.

Menschen, die ihre Aufgaben mit viel persönlichem Engagement und Freude angehen und sich zielstrebig in den Bereichen Pflege, Hauswirtschaft, ambulante Betreuung oder Tagespflege weiterentwickeln möchten, sind herzlich eingeladen, sich über die vielfältigen Perspektiven und Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung zu informieren.

Folgende Stellen sind zu besetzen:

Social Media Management, Kampagnen und Employer Branding

Verantwortliche Pflegefachkraft

Pflegefachkraft der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege

Pflegehilfskraft (auch ungelernt)

Betreuungskraft nach § 43 B SGB XI

Mitarbeiter:innen in der Hauswirtschaft

Mitarbeiter:innen mit Liebe zum Kochen

Mitarbeiter:innen im Fahrdienst

Das Unternehmen wächst stetig und bietet viele Perspektiven und Möglichkeiten, sich mit Leidenschaft einzubringen und auch selbst voranzubringen.

Wer am Bewerbertag keine Zeit hat, vereinbart einfach telefonisch einen individuellen Termin mit vacances.