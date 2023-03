Beziehungs-Alphabet

Das Familiencafé bietet an sieben aufeinanderfolgenden Dienstagen einen Kurs für Paare an, die mehr Zeit und Aufmerksamkeit in ihre Beziehung investieren möchten.

In gemütlicher Café-Atmosphäre gibt es bei leckeren Snacks und Getränken die Möglichkeit, guten Input zu hören und sich anschließend als Paar darüber auszutauschen. Wichtig dabei: Es gibt keine Gruppendiskussionen, nur die Paare untereinander besprechen ihre Themen.

Für das Begleitheft und die Snacks sammelt das Team einen Teilnahmebeitrag von 50 Euro pro Person (100 Euro pro Paar) ein. Die Getränke werden an jedem Abend individuell nach dem Wertschätzungsprinzip beglichen.

Hier geht es zur Anmeldung.