Bibi Blocksberg

× Erweitern © Croco Film

Nachwuchshexe Bibi hat sich mal wieder in ganz Neustadt mit ihren guten Taten beliebt gemacht: Mit einem herbei gehexten Regenschauer konnte sie gerade so zwei Kinder aus einem Feuer retten. Als Anerkennung ihrer besonderen Verdienste soll Bibi sogar schon früher als andere Hexen in ihrem Alter die Kristallkugel überreicht werden, so hat es die Oberhexe Walpurgia entschieden. Während Mama Barbara Blocksberg ihren Stolz kaum verbergen kann, reagiert Bibis überarbeiteter Papa Bernhard wie immer genervt. Und auch die fiese Rabia, eine der bösesten Hexen in der Gegend, kann sich nicht freuen. Sie geht sogar noch weiter und schwört, dass sie alles dafür tun wird, Bibi die Kristallkugel wieder wegzunehmen – koste es was es wolle.

Am 13. November ist "action & fun" angesagt, dann gibt es nach dem Kinderfilm etwa eine Stunde lang jede Menge Aktionen – passend zum gerade gesehenen Film und alles ganz umsonst: Da wird unter Anleitung von Kinomitarbeiter:innen getobt und gerannt, gebastelt und gespielt und es gibt immer auch was zu gewinnen. Die Eltern können entspannt einen Kaffee trinken oder einfach mitmachen.

Der Eintritt kostet 3 Euro für Kinder und 6 Euro für Erwachsene.

D 2002, Regie: Hermine Huntgeburth, mit Sidonie von Krosigk, Katja Riemann, Ulrich Noethen, Corinna Harfouch, 106 Min., FBW-Prädikat: besonders wertvoll, empfohlen ab 8 Jahren