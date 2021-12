Bibi Blocksberg: Alles wie verhext

©Cocomico Theater Bibi Blocksberg: Hexen hexen überall

Bibi Blocksberg, die berühmteste kleine Hexe Deutschlands, geht von 2020 bis 2024 mit ihrem Musical „Alles wie verhext!“ auf große Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Zum 40-jährigen Jubiläum der Serie ist das neue Original-COCOMICO Musical landauf, landab LIVE zu erleben!

Jeder kennt diese Tage, an denen wirklich alles schief läuft, was schief laufen kann, angefangen beim Aufstehen mit dem falschen Fuß bis zum bitteren Ende - auch eine kleine, freche Hexe wie Bibi Blocksberg kennt solche Tage: Es ist einfach „Alles wie verhext!“. Ein Riesendurcheinander jagt das nächste, ob morgens Zuhause mit ihren Eltern Barbara und Bernhard Blocksberg oder in der Schule mit ihrer Lehrerin Frau Müller-Riebensehl, bei Bibi Blocksberg geht es drunter und drüber. Und ausgerechnet in diesem Jahr sollen Bibi und Barbara Blocksberg zusammen mit Oma Grete das große Hexenfeuer bei der Walpurgisnacht auf dem Blocksberg entfachen. Was wenn dort auch alles misslingt? Walpurgia, die Vorsitzende des Hexenrates, wird davon bestimmt nicht begeistert sein!

Ob es den Hexen der Familie Blocksberg gelingen wird, das Hexenfeuer zur Walpurgisnacht zu entzünden? Alle kleinen und großen Hexen sind herzlich dazu eingeladen, sich zu verkleiden und Bibi Blocksberg dabei zu helfen, denn bei dem Familien-Pop-Musical ist Mitmachen unbedingt erwünscht. Und schließlich soll Karla Kolumna, die rasende Reporterin aus Neustadt, beruhigt berichten können: “Es WAR alles wie verhext!“.

Ein turbulentes Durcheinander. Wie wird das am Ende ausgehen? Das entscheiden nicht zuletzt auch die Zuschauer im Saal.

Tickets gibt es über die Website der Glocke ab 30,80 Euro.