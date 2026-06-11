× Erweitern © Sammlung Wendel/Neanderthal Museum Bilder im Dunkeln - Höhlenkunst der Eiszeit

Eine faszinierende Zeitreise erwartet Familien in Verden: Die Sonderausstellung entführt Kinder und Erwachsene 35.000 Jahre zurück in die Vergangenheit, als Wildpferde, Mammuts und Wollnashörner durch Europa streiften.

Im Zentrum stehen die großformatigen, kunstvollen Fotografien von Heinrich Wendel, der in den 1960er- und 70er-Jahren die hochempfindlichen und teils unzugänglichen Höhlenmalereien in Frankreich und Spanien dokumentierte. Da das Pferd schon damals das am häufigsten dargestellte Tier an den Höhlenwänden war, schließt sich hier der Kreis zum Museum.

Ergänzt durch Repliken, Audiodateien und einen Film geht die Ausstellung den Rätseln der Eiszeitkunst auf den Grund. Das Highlight für Familien: Der Ausstellungsraum ist fast vollständig abgedunkelt. Groß und Klein werden selbst zu Höhlenforschenden und entdecken die Kunstwerke Schritt für Schritt im Schein mitgebrachter Taschenlampen oder Smartphones (Lampen gibt es auch im Shop).

Zu sehen bis 25.10.2026, Di - So 10 - 17 Uhr