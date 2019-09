Bilderbuchkino

Das BAT Ensemble veranstaltet einen Kindernachmittag. Die Welt der Bilderbücher trifft auf kreatives Basteln.

Viele Kinder und Junggebliebene sind fasziniert von Bilderbüchern. Ihre Fantasie wird von ihnen beflügelt. Die Besonderheit eines Bilderbuchkinos besteht darin, dass die Illustrationen großflächig an eine Wand projiziert werden. So kann jeder tief in die Geschichten der Bilderbücher eintauchen.

Durch das Basteln lernen Kinder Vertrauen in die eigene Kreativität, Entdecken des eigenen Könnens, Entwickeln von verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten, Sprachbefähigung und mathematisches Vermögen. Je nach Jahreszeit kann mit verschiedensten Materialien gearbeitet werden.

Zur Stärkung gibt es Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erwünscht.