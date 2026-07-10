Bilderbuchkino spezial: Mit Biene Honey auf Forscherreise
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Stadtteilbibliothek Gröpelingen Bibliotheksplatz 1, 28237 Bremen
Wie viele Beine hat eine Biene? Können Bienen wirklich tanzen? Gemeinsam mit Forscherin Malin und Biene Honey gehen Kita-Kinder auf Entdeckungstour und lernen beim interaktiven Puppenspiel Spannendes und Lustiges über die Geheimnisse im Bienenstock kennen. Anschließend können sie an verschiedenen Stationen mit digitalen Forschungs-Werkzeugen experimentieren und kreativ werden. Als Vorlage für das Puppenspiel dient das Sachbilderbuch „Bienen“ von Piotr Socha.
Anmeldungen sind online möglich.
Info
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