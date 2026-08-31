Bilderbuchkino spezial: Mit Biene Honey auf Forscherreise

Wie viele Beine hat eine Biene? Können Bienen wirklich tanzen? Gemeinsam mit Forscherin Malin und Biene Honey gehen Kita-Kinder auf Entdeckungstour und lernen beim interaktiven Puppenspiel Spannendes und Lustiges über die Geheimnisse im Bienenstock kennen. Anschließend können sie an verschiedenen Stationen mit digitalen Forschungs-Werkzeugen experimentieren und kreativ werden. Als Vorlage für das Puppenspiel dient das Sachbilderbuch „Bienen“ von Piotr Socha.

Anmeldungen sind per E-Mail möglich.