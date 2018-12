Der Löwe verliebt sich in eine Löwin, die liest, und deshalb möchte er ihr einen Brief schicken. Aber was tun, wenn man nicht schreiben kann, dann muss man einen Brief schreiben lassen, z.B. vom Affen, Nilpferd, Mistkäfer oder dem Krokodil.

Bilderbuchkino für Kinder ab 4 Jahren. Kostenfrei.