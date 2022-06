In der Sommerwerkstatt erstellen Teilnehmer:innen, die Freude am Gestalten haben, eine Skulptur, eignen sich künstlerische Techniken an und ihr erweitern ihr Wissen und Können im Kontakt mit den Künstler:innen. Stein und Holz bilden die Arbeitsgrundlage; die Materialien können vor Ort erworben oder selbst mitgebracht werden.

Die Sommerwerkstatt ist täglich vom 14. Juli bis zum 17. Juli geöffnet und kostet 25 Euro pro Tag ohne Material. Anmeldungen werden telefonisch und unter info@bus-huchting.de.