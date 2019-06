Künstlerinnen hatten es in Deutschland lange schwer. Viele von ihnen wurden verkannt, nicht wahrgenommen und verschwanden aus dem kunsthistorischen Bewusstsein. Für die vermeintlich unweiblichste aller Künste, die Bildhauerei, gilt dies besonders. Die Werke von Frauen wurden, bis auf wenige Ausnahmen, wie Käthe Kollwitz, Clara Rilke-Westhoff oder Renée Sintenis, nur vereinzelt von Museen gesammelt. Erstmals wird nun das bildhauerische Schaffen von vier Künstlergenerationen im 19. und 20. Jahrhundert in den Fokus genommen, um Entwicklungen und Umbrüche der weiblichen Bildhauerei zu markieren.

Erstmals zeigen das Gerhard-Marcks-Haus und die Museen Böttcherstraße gemeinsam rund 100 Werke aus 150 Jahren Bildhauerei von gut 50 Bildhauerinnen.

Die Ausstellung läuft vom 16. Juni bis 11. August 2019 und kann dienstags bis sonntags in der Zeit von 11 Uhr bis 18 Uhr besucht werden. Das Ticket berechtigt zum einmaligen Besuch der Sonderausstellung »Bildhauerinnen« in beiden Häusern. Der Besuch muss nicht am selben Tag erfolgen. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren ist der Eintritt frei, Erwachsene zahlen 10 Euro.