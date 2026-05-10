Bildmeditationen auf Tonie-Boxen

Die 15. Bremer Woche der seelischen Gesundheit klärt vom 5. bis 11. Oktober an verschiedenen Orten in Bremen und Bremerhaven über psychische Erkrankungen auf, baut Vorurteile ab, macht auf Hilfsangebote aufmerksam und fördert den gesellschaftlichen Austausch.

Ab dem 5. Oktober werden dazu in der Kunsthalle kostenfreie Bildmeditationen angeboten, die dazu einladen, sich meditativ in ausgewählte Kunstwerke zu vertiefen. Von einem Achtsamkeits-Coach eingesprochene Texte und ruhige Klänge begleiten das visuelle und inhaltliche Eintauchen in die Bilder und fördern

Entschleunigung, Entspannung und Stressabbau. Die Meditationen sind über www.Artsurfer.de abrufbar, für Kinder stehen Tonie-Boxen mit Kopfhörern bereit.

5. bis 11.10.26, Di 10 - 21, Mi - So 10 - 17 Uhr.