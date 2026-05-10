Einer schönen Erinnerung näherkommen

Die 15. Bremer Woche der seelischen Gesundheit klärt vom 5. bis 11. Oktober an verschiedenen Orten in Bremen und Bremerhaven über psychische Erkrankungen auf, baut Vorurteile ab, macht auf Hilfsangebote aufmerksam und fördert den gesellschaftlichen Austausch.

Dieser Workshop lädt Jugendliche ab 11 Jahren, Eltern sowie Fachkräfte aus der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen dazu ein, positive Ressourcen mit einfachen, aber wirkungsvollen künstlerischen Methoden aufzuspüren und für den Alltag greifbar zu machen.

Veranstalter sind die Regionalen Fachkräfte für psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen (ReFaps).

Bitte per Mail an Claudia.kopf@gesundheit-nds-hb.de anmelden.