Billy und der Bösewicht

Ein Bösewicht ist dazu da, um in seine Schranken gewiesen zu werden. Und Billy gelingt das natürlich. Neben Hamster Billy ist ein Bösewicht eingezogen: Ein Dachs, der Brezel heißt. Als er der Kaninchenfamilie ihren gesamten Möhrenvorrat wegnimmt, steht für Billy und Hans-Peter fest, dass sie eingreifen müssen. Zuerst befreit Billy einen Vogel, den Brezel in einem Käfig gefangen hält, und schließlich gelingt es ihm tatsächlich, den Dachs zu verjagen. Billy ist ein Held, wie er im Bilderbuch steht, und auch am Ende dieses Abenteuers wird er mit seiner Leibspeise, Papas selbst gerösteten Haselnüssen, belohnt.

Bilderbuchkino für Kinder ab 3 Jahren. Der Eintritt beträgt 1 Euro.