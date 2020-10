× Erweitern Binti - Es gibt mich

Im Film für Kinder ab 9 Jahren möchte die 12-jährige Vloggerin Binti der Welt beweisen, dass sie überhaupt existiert. Denn sie ist mit ihrem Vater aus dem Kongo nach Belgien gekommen und lebt seither ohne Ausweis oder Aufenthaltsgenehmigung in jenem Land, das ihr Zuhause ist. Als eines Tages die Polizei vor ihrer Tür steht, schaffen es die beiden noch, in letzter Sekunde zu fliehen und sich in einem Waldgebiet zu verstecken.

Dort treffen sie auf den elfjährigen Elias, der sich aus seinem selbstgebauten Baumhaus heraus für die vom Aussterben bedrohten Okapis in Afrika einsetzt. Die schlagfertige Binti freundet sich schnell mit dem schüchternen Jungen an und ist gerne bereit, ihn bei seiner Mission zu unterstützen. Und wäre es nicht auch eine rettende Möglichkeit, wenn ihr Vater mit Elias Mutter zusammenkommen würde und so das Problem der fehlenden Papiere gelöst werden könnte?

Eintritt: Kinder 3, Erwachsene 6 Euro

B 2019, Regie: Frederike Migom, mit Bebel Tshiani Baloji, Mo Bakker, Joke Devynck, Baloji, 90 Min., empfohlen ab 9 Jahren