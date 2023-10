Die elfjährige Birta hat es nicht leicht. Ihre alleinerziehende Mutter muss unfassbar viel im Krankenhaus arbeiten und deswegen hat Birta oft ihre jüngere Schwester Kata im Schlepptau, auch beim Handballtraining. So lastet viel Verantwortung auf ihren Schultern und obendrein fehlt es an allen Ecken und Enden an Geld. Als sie ein Telefonat ihrer Mutter belauscht, erfährt Birta, dass das Weihnachtsfest in diesem Jahr ins Wasser fallen muss. Ihrer Mama fehlen dafür ganze 100.000 Kronen! Das möchte Birta nicht hinnehmen und fasst einen ehrgeizigen Entschluss: Sie wird das Geld auftreiben, egal wie, um das Weihnachtsfest zu retten. Aber das ist gar nicht so einfach, wenn man erst elf Jahre alt ist. Zum Glück gibt es da noch den Nachbarsjungen Kim und ihre kleine Schwester Kata ist natürlich auch mit dabei.

Familienfilm, ISL 2021, Regie: Bragi Þór Hinriksson, mit Kristín Erla Pétursdóttir, Margrét Júlía Reynisdóttir, Salka Sól Eyfeld, 85 Min., empfohlen ab 8 Jahren