Bis zum Delfin

Deutschlandfunk Kultur präsentiert in der Sendung "Kakadu" die Hörspiel-Eigenproduktion für Kinder ab 6 Jahren aus dem Jahre 2020.

Seit Felix die Dokumentation über seine Lieblingstiere, die Delfine gesehen, und danach einen Traum über einen Delfin hatte, will er den Tieren helfen. Denn im Traum verfing sich einer kleiner Delfin in einem alten Fischernetz und rief um Hilfe. Felix beschließt ans Meer zu fahren, den kleinen Delfin zu befreien und den Müll einzusammeln, der die Delfine und all die anderen Tiere gefährdet.

Seine beste Freundin Senab findet seinen Plan zwar gut, aber nicht umsetzbar, weil es zum Meer zu weit wäre. Sie schlägt ihm vor, dass er vor Ort etwas gegen den Müll in den Meeren tun könne, wie zum Beispiel der verdreckte Bach, der durch ihr Viertel fließt, der in einem Fluss mündet, der bestimmt in einen noch größeren Fluss mündet, der dann schließlich ins Meer fließt. Begeistert startet Felix die Aktion gegen den Müll, die für viel Durcheinander sorgt.