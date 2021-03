Bits & Bias: Digitalisierung geschlechtergerecht denken

Was bedeutet eigentlich unconscious bias? Wo macht sich künstliche Intelligenz in unserem Alltag bemerkbar? Und wie entsteht Diskriminierung im Digitalen? Die geschlechtsspezifische Diskriminierung verschärft sich immer mehr und die Verlagerung des gesellschaftlichen Lebens in digitale Räume beschleunigt sich.

Hannah Völkle und Lisa Hanstein von der EAF Berlin (Europäische Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft e.V.) führen ein in unbewusste Denkmuster und ihre Bedeutung für die Gestaltung digitaler Räume und zeigen, dass auch Digitalisierung geschlechtergerecht gedacht werden muss.

Der kostenlose Online-Vortrag findet per Livestream statt und ist Teil der Veranstaltungsreihe der ZGF Bremerhaven unter dem Motto "Alles anders, alles digital? Fortschritt, Vielfalt und #femaleEmpowerment" anlässlich des Internationalen Frauentags.

Um teilnehmen zu können, wird um eine Anmeldung unter office-brhv@frauen.bremen.de gebeten.