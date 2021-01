Der Film erzählt von den Schwierigkeiten des Erwachsenenwerdens, von Freundschaft, erster Liebe und die Suche nach Orientierung.

Der schüchterne Martin hat den aggressiven Oliver beim Zigarettenklauen im Supermarkt erwischt und ihn unabsichtlich verraten. Als er erstmals die neue Schule besucht, stellt er fest, dass er ausgerechnet Olivers Klasse zugeteilt wurde. Prompt erhält er von Oliver aus Rache den Spitznamen "Blöde Mütze", da Martin stets die Baseballkappe trägt, die ihm sein Vater geschenkt hat. Dann ist da noch Silke, in die sich Martin auf den ersten Blick verliebt hat. Doch Silke ist die Freundin von Oliver. Dies ist der Beginn von Martins Kampf um Silke und gegen Oliver, der schließlich in einem Kampf um die Freundschaft zu dritt mündet. Denn Oliver gerät in eine verzweifelte Lage als dessen Eltern vor ihrer Trennung stehen. Martin verhält sich trotz allem solidarisch und bezieht Silke mit ein.

D 2007, Regie: Johannes Schmid, mit: Johann Hillmann (Martin Kreitmeier), Konrad Baumann (Oliver Huber), Lea Eisleb (Silke), 90 Min.