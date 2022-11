Black Hair-Action

Die Bibliothek bietet für Schwarze beziehungsweise afrodeutsche und afrodiasporische Kinder und Jugendliche sowie alle Interessierten heute eine Reihe von Workshops im Wall-Saal an (der Zugang erfolgt von außen über Am Wall). Neben einem Kunstworkshop, wird es die Möglichkeit geben mehr über eigene Afrohaare zu lernen, einen Film zu Afrohaaren zu sehen oder einfach zu puzzeln. Außerdem haben Kinder und Eltern im Rahmen einer Lesung die Möglichkeit, in verschiedene Bücher reinzuhören und -zuschauen, in denen sich Schwarze, afrodeutsche und afrodiasporische Kinder, wiederfinden können.