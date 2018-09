An den Decken und Wänden von Haus Riensberg sind viele schöne Dekorationen aus Stuck zu sehen – zum Beispiel Blätter und Blüten aus Gips. In unserem Workshop für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren stellen die Teilnehmer selbst solche Schönheiten aus Gips her. Natürlich können die Arbeiten hinterher mit nach Hause genommen werden.

Bitte ein kleines Frühstück für die Pause mitbringen.

Die Teilnahme beträgt 11 Euro, Geschwisterkinder zahlen die Hälfte.