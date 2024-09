Die Wilde Bühne präsentiert ein interaktives Familienstück zum Umgang mit Suchterkrankungen im Familien- und Freundeskreis ab 12 Jahren.

Marla ist 12 Jahre alt und ihre Lieblingsfarbe ist blau. Sie liebt das Meer, den Himmel, Blaubeeren, Blaumeisen und ihren blauen Lieblingspulli.

Doch eines Tages bekommt das schöne Blau Risse. Ein Junge aus der Nachbarschaft fragt: "Ist deine Mutter eigentlich immer blau?" und zu allem Überfluss kommt auch noch ein blauer Brief aus der Schule. Zum Glück hat sie Tiger und Hase an ihrer Seite, die sie unterstützen. Ein neuer Freund eröffnet Marla eine neue Welt und sie erleben viele Abenteuer.

Im Anschluss an das Theaterstück wird gemeinsam mit dem Publikum diskutiert, nach neuen Handlungsansätzen gesucht und direkt auf der Bühne ausprobiert. Es geht um die Fragestellungen: Was können Kinder, Jugendliche, Freund:innen und Bezugspersonen aus dem Umfeld tun? Was ist die richtige Ansprache und gibt es die überhaupt? Wo gibt es Unterstützung?

Eine Reservierung per E-Mail oder telefonisch unter 0421-69697740 ist erforderlich.

Der Eintritt ist frei.