Blauer Sommer

Schools out for Summer! Die wohl schönste Zeit des Jahres für Kinder und Jugendliche steht vor der Tür. Auch wenn du dieses Jahr nicht in ferne Länder reist oder exotische Orte erkundest, so warten doch auch hier zahlreiche spannende Abenteuer auf dich!

Das Museum bietet in den Sommerferien verschiedene kurzweilige Workshops für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren an. Heute lassen sich die Teilnehmenden von der Farbe Blau zu ganz besonderen Sommerbildern inspirieren. An die Farbtöpfe, fertig, los!

Die Teilnahme kostet 4 Euro. Anmeldungen erfolgen wahlweise telefonisch, per E-Mail oder auf der Veranstalterwebsite.