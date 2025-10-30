Bleib dran - Figuren, die wachsen... oder schrumpfen?

Alberto Giacometti war selten mit seinen Bildern und Figuren zufrieden. Tagelang, wochenlang, oft monatelang arbeitete er an ihnen. Manchmal wuchsen sie meterhoch, manchmal schrumpften sie auf Stecknadelgröße.

Inspiriert von seinen Werken können Kinder im Grundschulalter im Herbstferienkurs mit Materialien wie Acryl und Leinwand, Bleistift und Papier, Wachs oder Draht ihrer Kreativität und ihren Ideen freien Lauf lassen. Am Ende des Kurses werden die Kunstwerke Eltern und Freund:innen in einer kleinen Ausstellung präsentiert.

Der Kurs umfasst 7 Termine, die immer donnerstags vom 30. Oktober bis zum 11. Dezember stattfinden. Die Kursgebühr beträgt 70 Euro (60 Euro bei Familienmitgliedschaft im Kunstverein in Bremen).

Hier geht's zur Anmeldung