× Erweitern © QUARTIER Blickfang im S.O.S. KiDoZ

Plakate prägen unseren Alltag – doch wie würde Werbung aussehen, wenn Kinder und Jugendliche das Sagen hätten? Genau das zeigt das Kinderkulturprojekt der Quartier gGmbH.

Rund 350 junge Menschen aus acht Bremer Stadtteilen haben in künstlerischen Werkstätten eigene Plakate entworfen: bunt, kritisch, kreativ und voller Ideen. Entstanden sind Arbeiten zu Themen wie Umwelt- und Tierschutz, Zusammenhalt, Gerechtigkeit oder auch Einladungen zu selbst erdachten Festen und Ausstellungen.

Die Ergebnisse sind mitten im öffentlichen Raum zu sehen: Ab Mitte Februar 2026 werden die Plakate auf Litfaßsäulen in den beteiligten Quartieren präsentiert, begleitet von kleinen Einweihungsterminen vor Ort. Zusätzlich zieht "Blickfang" ab dem 6. März in die Innenstadt – in die Schaufenster des ehemaligen Kaufhof-Gebäudes, wo die Arbeiten bis Anfang Mai 2026 ausgestellt werden.

So wird ein Spaziergang durch die Stadt zur Entdeckungsreise durch die Gedankenwelt junger Menschen – überraschend, berührend und inspirierend. Vorbeischauen lohnt sich für Familien, Schulklassen und alle, die Kunst einmal aus Kinderaugen erleben möchten.

Hingehen, staunen, Perspektiven wechseln!

Zu sehen vom 13. bis 23. Februar 2026 auf Litfaßsäulen in den beteiligten Stadtteilen. Die genauen Standortesind auf der Website aufgeführt: www.quartier-bremen.de/projekte/blickfang

Und vom 6. März bis 3. Mai 2026 in den Schaufenstern des ehemaligen Kaufhof-Gebäudes in der Innenstadt. Die Eröffnung findet am 6. März um 14 Uhr vor dem Gebäude statt.