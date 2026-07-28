× Erweitern Foto: Die Blindfische Die Blindfische

Zum Mitmachkonzert und Picknickfest am Weltkindertag sind alle Familien bei kostenfreiem Eintritt eingeladen!

Harmlose Liedchen und alberne Texte? Das war gestern! Heute geht Kindermusik ab wie Schmidts sprichwörtliche Katze. Mit ihren energiegeladenen Musiktheaterprogrammen für die ganze Familie haben sich die Blindfische alias Rolf Weinert, Andi Steil und Roland Buchholz bei mittlerweile knapp 1.000 Livekonzerten in ganz Deutschland eine begeisterte Fangemeinde erobert. Die Blindfische bringen mit ihrer einzigartigen Mischung aus Rock, Hip Hop, Calypso und einer gehörigen Portion Comedy die Stimmung zum Kochen – und ihre Badewanne voller Klänge zum Überlaufen.

Der Eintritt ist frei, packt eure Decken und Picknickkörbe und feiert mit!