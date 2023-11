Hausmusik: Die Blindfische

× Erweitern © Die Blindfische Die Blindfische

Die coole Band bringt das Konzerthaus zum Klingen: Mit jeder Menge Überraschungen und voller Wortwitz stellen die drei Musiker die unterschiedlichsten Instrumente vor – von der Nasenflöte bis zur Tuba, von der Ukulele bis zum umgedrehten Wok.

Bei ihrer einzigartigen Mischung aus Musik und Comedy binden sie Kinder ab 6 Jahren und Erwachsene mit ungewöhnlichen Mitmachaktionen in die Geschehnisse auf der Bühne ein. Umrahmt wird ihr Programm von Geschichten über das Wasserschlagzeug, das von allen geliebte Spinnland, dem Mikrofon, das wiederholen kann, und den singenden Brotboxen.

Ob klassisches Orchesterinstrument oder Kochlöffel, die Blindfische musizieren auf allem, was sie im Haus finden können, und in jedem Lied stellen sie eins der Instrumente in den Mittelpunkt.

Tickets können auf der Veranstaltungswebseite reserviert werden.