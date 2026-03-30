Blob- und Dotpainting

× Erweitern © Kreativatelier Renate Bühn Blob und Dot

An diesem Kreativtag können Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 18 Jahren mit Blob- und Dot-Painting ein buntes Kunstwerk erschaffen. Bunt und voll im Trend, handelt es sich um eine noch junge Maltechnik, bei der es darum geht, Acrylfarbe in so genannten Blobs, also runden, ebenmäßigen Farbklecksen auf eine Leinwand zu bringen und diese zwischen mehreren Trocknungsphasen nach und nach übereinander zu schichten. Das kann mit Motiven kombiniert oder ausschließlich als Bildgestaltung erfolgen.

Inspiration bieten dabei viele Fotos von Künstler:innen aus denen die Teilnehmenden wählen und mit ihren Motiven/Ideen mixen können. Die Teilnehmenden werden in der Umsetzung ihres Motivs bzw. Idee individuell unterstützt und können neue Techniken und Herangehensweisen kennen lernen.

Die Teilnehmenden werden von der Künstlerin und Pädagogin Renate Bühn individuell unterstützt und können neue Techniken und Herangehensweisen kennen lernen.

Die Teilnahme kostet 33 Euro inklusive Farben und Leinwand - nach Anmeldung per Mail oder auf der Veranstaltungswebseite.