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Farbbomben, Trommelwirbel und jede Menge verrückter Ideen: Die Blue Man Group kehrt 2027 endlich wieder nach Deutschland zurück – und bringt eine Show mit, die irgendwo zwischen Rockkonzert, Comedy, Kunstaktion und Familienparty liegt.

Drei blaue, wortlose Charaktere erkunden die Welt auf ihre ganz eigene Art – mit selbstgebauten Instrumenten, rhythmischen Trommel-Performances, überraschenden Publikumsmomenten und einer ordentlichen Portion Chaos. Dabei wird gekleckert, getrommelt, gestaunt und gelacht. Neu dabei ist der „Rockstar“, ein Multiinstrumentalist mit knallblauen Haaren, der gemeinsam mit den Blue Men für zusätzliche Konzertstimmung sorgt.

Das Besondere: Die Show funktioniert komplett ohne Sprachbarrieren. Statt langer Dialoge gibt es Musik, Körpersprache, visuelle Effekte und herrlich absurden Humor – ideal also auch für Familien mit Kindern. Vor allem Schulkinder und Teens dürften ihren Spaß an den lauten Beats, den verrückten Effekten und den interaktiven Momenten haben. Für sehr geräuschempfindliche Kinder könnte die Show allerdings stellenweise etwas intensiv sein.

Die Mischung aus Konzertfeeling, Mitmachmomenten und Wow-Effekten macht die Blue Man Group zu einem generationsübergreifenden Erlebnis, bei dem Eltern oft genauso begeistert aus dem Theater kommen wie ihre Kinder.

Tickets können auf der Veranstaltungswebseite ab 59 Euro reserviert werden.