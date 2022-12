Blueback - Eine tiefe Freundschaft

× Erweitern © Weltkino Blueback

Das Kino zeigt Publikum ab 10 Jahren einen bewegenden Familienfilm nach dem gleichnamigen Bestseller von Tim Winton über den Mut, den es braucht, für den Schutz der Umwelt zu kämpfen. Der Film war 2022 auf dem 9. Bremer Kinder- und Jugendfilmfestival KIJUKO zu sehen.

Als die achtjährige Abby das erste Mal allein zum Meeresgrund taucht, ahnt sie nicht, dass dies der Beginn einer lebenslangen Freundschaft ist. Blueback nennt sie den gigantischen blauen Fisch, der ihr in der Tiefe begegnet und bald zu ihrem liebsten Gefährten im Ozean wird. Doch je älter Abby wird, desto mehr erkennt sie, dass die Korallenriffe ihrer Heimat in Gefahr sind. Um Blueback und das Ökosystem der westaustralischen Küste zu retten, tritt Abby in die Fußstapfen ihrer Mutter. Sie nimmt es mit Wilderern auf und versucht mit leidenschaftlichem Aktivismus, die Zerstörung der Riffe zu verhindern. Doch wird Abby ihren blauen Freund retten können?

AUS 2022, Regie: Robert Connolly, mit Mia Wasikowska, Eric Bana, Radha Mitchell, 103 Min., ab 10 Jahre

Termine mit OmU-Fassung: Do. 12.1. + Mo. 16.1. / 20:30 // Fr. 13.1. + So. 15.1. / 18:00 // Mi. 18.1. / 15:30

Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro. Reservierung an ticket@city46.de oder unter 0421/957 992 90 (auch AB) möglich.