Blumentöpfe bemalen

Auch in diesem Jahr stellt die Sparkasse Bremen ein buntes Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 14 Jahren auf die Beine. Ob Malworkshop, Hip-Hop-Kurs, Zauberworkshop oder ein spannender Selbstbehauptungskurs – hier ist für jede und jeden etwas dabei!

Der Sommer steht in den Startlöchern und im Garten und auf dem Balkon wird es immer bunter. Doch Blumentöpfe sehen irgendwie immer gleich aus. Das muss sich ändern! In diesem Workshop verwandeln kreative Kids ab 6 Jahren farblose Töpfe in bunte Kunstwerke.

Die Teilnahme ist kostenfrei nach Anmeldung auf spot-bremen.de/ferien.