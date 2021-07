BMX, Klettern und Minigolf

Das viertägige Ferienprogramm des Jugendraums Huckelriede für 9- bis 12-Jährige startet am Montag mit einem Sport-Aktionstag auf dem Gelände der Wilhelm-Kaisen Oberschule. Am Dienstag geht es zum Skaten, BMX- und Rollerfahren in den FUN-Park Obervieland. Mit dem Bus fahren sie zum Kletterpark in Stuhr am Mittwoch (der Aktionstag startet hier schon um 13:15 Uhr). Zum Abschluss bespielen sie am Donnerstag die 18 Bahnen des Mini-Golf am Osterdeich.

Bei allen Aktionstagen ist der Treffpunkt immer vor dem Jokes Zirkuszelt auf dem Zirkusplatz. Den Anmeldebogen bitte bis zum 19. Juli an juhu@circusjokes.de senden oder bei der Zirkusschule Jokes abgeben (Briefkasten/Büro in der Kornstraße 315a).