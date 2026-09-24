BMX für Einsteiger:innen

In diesem BMX-Kurs der VHS Süd erlernen Kinder zwischen 6 und 12 Jahren die Grundtechniken der Sportart. Im Vordergrund stehen Spaß und Bewegung auf dem 5000 Quadratmeter großen Areal mit Rampen und Double Pool.

Ein BMX-Bike kann für 2 Euro pro Tag ausgeliehen werden (zahlbar bar vor Ort).

Schutzkleidung und Helm bitte mitbringen.

Der Kurs findet vom 12. bis 16. Oktober täglich statt, die Teilnahme kostet 119 Euro.

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