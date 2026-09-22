BMX mit Julius

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Aufs Rad steigen, die Balance finden und neue Bewegungsabläufe auf dem Areal austesten: Im Herbstferien-Camp für Nachwuchs-Rider ab 10 Jahren, die ihr Bike besser beherrschen und erste Kniffe auf der Rampe lernen möchten, erarbeiten die Teilnehmenden zusammen mit Trainer Julius Schritt für Schritt mehr Fahrsicherheit, feilen an Haltung und Fahrtechnik und erkunden das Sportgelände am Winterhafen.

Die Teilnahme an der Ferienwoche vom 12. bis 15. Oktober täglich kostet 35 Euro nach Online-Anmeldung.