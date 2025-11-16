Boah, was für ein Fahrrad!

× Erweitern © Felix Kahlo Caspar David Engstfeld - Galaxie der Bücher

Beim Kinderlesefestival präsentiert Caspar David Engstfeld Kindern ab 4 Jahren sein Comicbuch. Anschließend wird es im Workshop kreativ.

Über das Buch: Loki möchte sich ein Fahrrad bauen. Aber was für eins eigentlich genau? Auf der Suche nach Inspiration trifft Loki auf die verrücktesten Fahrradideen. Jede Begegnung bringt neue Anregungen und kleine Überraschungen, die Lokis Fahrradprojekt in eine unerwartete Richtung lenken.

Das Galaxie der Bücher Lesefestival vom Literaturhaus Bremen und dem Bremer Literaturkontor findet vom 8. bis 16. November 2025 kostenfrei und ohne Anmeldung statt. Zusammen mit bekannten Autor:innen und Illustrator:innen entdecken Kinder zwischen 2 bis 10 Jahren das Universum der Geschichten in Lesungen und werden in Workshops selbst kreativ.