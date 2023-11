Bodypercussion

Familien mit Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 13 Jahren gehen in der Bildungszeit des Evangelischen Bildungswerks Bremen auf eine klangliche Entdeckungsreise. Spielerisch befassen sie sich mit verschiedenen Rhythmus-Pattern. Der eigene Körper wird zum Resonanzkörper, zum Spielort und zum Schlagzeug. Gemeinsam grooven die Teilnehmenden und machen Musik zusammen.

Bildungszeit? Alle Arbeitnehmer:innen in Bremen haben in einem Zeitraum von zwei Jahren einen gesetzlichen Anspruch auf zehn Tage Bildungszeit - Zeit auf Bildung. Manche Bildungszeiten werden als Bildungsurlaub in Niedersachsen anerkannt. Weitere Auskunft erteilt das Evangelische Bildungswerk Bremen.

Die Bildungszeit auf Langeoog findet vom 18. bis zum 23. März statt und kostet regulär 400 Euro (Kinder 80 Euro) inklusive Unterkunft und Verpflegung. Um eine Anmeldung per Telefon, E-Mail oder online wird gebeten.